Этот пост занял бывший пограничник Дмитрий Бобров.

На прошедшем сегодня, 1 марта, еженедельном оперативном совещании регионального кабинета министров губернатор Виталий Хоценко сообщил о назначении своего полномочного представителя в 9 районах Омской области. Этот пост занял Дмитрий Бобров.

– Дмитрий Анатольевич Бобров имеет богатый опыт работы, в том числе в рядах пограничной службы, – сообщили в пресс-службе облправительства.

В качестве полпреда губернатора Бобров будет заниматься подготовкой предложений по развитию и совершенствованию взаимодействия органов исполнительной власти Омской области и органов местного самоуправления. Срок его полномочий составит 1 год.

Первым полпредом губернатора стал бывший руководитель Следственного управления СК РФ по Омской области Олег Винников. Назначение состоялось в сентябре прошлого года. Он курирует северные районы области.