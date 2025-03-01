Капитан «Авангарда» набрал 8 очков в девяти матчах и ни разу не уходил со льда с отрицательным показателем полезности.

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ на основании статистических данных и аналитической оценки матчей определила лауреатов февраля в четырех номинациях – вратарь, защитник, нападающий и новичок.

Лучшим игроком обороны в феврале был признан капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов. В 9 матчах месяца защитник набрал 8 (4+4) очков и ни разу не уходил со льда с отрицательным показателем полезности при общем значении «+8». На счету одного из лидеров омской команды победная шайба в матче с «Ладой» (2:1), семь силовых приемов, 23 блокированных броска, пять отборов шайбы и семь перехватов.

Отметим, что лучшим защитником лиги Шарипзянов стал второй раз за карьеру. Неделю назад он заключил новый 5-летний контракт с «Авангардом».