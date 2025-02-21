Капитан практически сразу согласился на условия, предложенные клубом. Он рад остаться в Омске.

ХК «Авангард» и капитан команды Дамир Шарипзянов подписали новый контракт на 5 лет. Сегодня хоккеист пришел в офис «ястребов» и подписал все необходимые бумаги.

По словам игрока, переговоры шли недолго, и он практически сразу согласился на предложенные клубом условия.

– Рад наконец-то поставить свою подпись. Не так долго мы обсуждали это. Я практически сразу согласился. Были нюансы, которые мы обсудили. Я пошел навстречу клубу, клуб пошел мне навстречу тоже, – отметил капитан. – Я рад остаться здесь на 5 лет. В конце сезона я бы сам пришел сюда с таким предложением. Так что это обоюдное желание. Вся моя семья рада остаться здесь на 5 лет.

Такой же длинный контракт, как у Шарипзянова, ранее с «Авангардом» подписал нападающий Владимир Ткачев.