У водителя иномарки не было ни времени, ни места, чтобы избежать столкновения.

Госавтоинспекция сообщила подробности утренней аварии на Левобережье Омска, где столкнулись пассажирский автобус и две иномарки. Как выяснилось, ДТП устроил водитель автобуса 14-го маршрута.

Инцидент произошел в 9:20 часов. Ехавший со стороны автовокзала 63-летний водитель автобуса НефАЗ, совершая левый поворот с улицы Лукашевича на проспект Комарова, не пропустил встречный поток машин. В результате неудачного маневра в автобус по очереди въехали «мерседес» под управлением 32-летнего мужчины, и «тойота». Места и времени, чтобы избежать столкновения, у водителей иномарок фактически не было.

– В момент происшествия в салоне автобуса находилось 18 пассажиров. В результате происшествия медицинская помощь потребовалась двоим пассажирам автобуса: женщине 1958 г.р. и мужчине 1980 г.р., а также водителю автомобиля «Мерседес», – сообщили в ГИБДД.

По факту аварии сейчас ведется проверка, ход которой городская прокуратура поставила на контроль.