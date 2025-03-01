В аварии пострадали два пассажира автобуса и водитель «мерседеса».

Сегодня утром на Левобережье произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей. Авария произошла на пересечении улицы Лукашевича и проспекта Комарова неподалеку от автовокзала.

– По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два пассажира автобуса и водитель легкового автомобиля. В автобусе находилось 20 пассажиров, – сообщили в ГУ МЧС по Омской области.

Одним из участников аварии стал автомобиль «Мерседес». Судя по кадрам с места происшествия, автобус буквально смял переднюю часть иномарки со стороны водителя. У него сработала подушка безопасности.

Второй легковой автомобиль въехал в средние двери автобуса. Сотрудникам МЧС пришлось снимать клеммы аккумулятора у машины.