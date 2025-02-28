В отделении оказывают помощь больным с хронической сердечной недостаточностью.

В больнице скорой медицинской помощи № 1 с 1 января нынешнего года открылось отделение кардиологии, оказывающее специализированную помощь больным с хронической сердечной недостаточностью.

Как уточнили в Минздраве, кардиологическое отделение, как и весь стационар, принимает пациентов по неотложной помощи и рассчитано на омичей с обострением хронических сердечных заболеваний. Всего в отделении 40 коек. С начала года прошли лечение более 300 человек.

– Если у пациента подтвердился инфаркт миокарда, то его госпитализируют в отделение неотложной кардиологии, где при необходимости оказывают экстренную хирургическую помощь. Однако у большинства пациентов, которые поступают к нам по скорой помощи с соответствующими симптомами, мы диагностируем обострение хронических сердечных заболеваний: это могут быть артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, кардиомиопатия и др. В этом случае омичи госпитализируются в специализированное отделение, где сопровождение больного осуществляет врач-кардиолог, – пояснил врач-кардиолог, заведующий отделением кардиологии № 2 БСМП № 1 Тимур Успанов.

Кардиологи считают, что хроническая сердечная недостаточность является финальной стадией всех болезней сердечно-сосудистой системы. Каждый год пациентов все больше, а сами они становятся младше. Эти тенденции потребовали изменения подходов к лечению таких пациентов и пересмотра маршрутизации в системе здравоохранения, и в БСМП № 1 в частности.

С 2022 года в стационаре уже успешно оказывается высокотехнологичная медицинская помощь пациентам с хронической сердечной недостаточностью. Теперь эта работа продолжится в условиях специализированного отделения.