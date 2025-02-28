Омск-Информ
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·Политика

Евгений Бельтюков назначен заместителем прокурора Омской области.

В прокуратуре Омской области произошло крупное назначение. Заместителем главы ведомства стал старший советник юстиции Евгений Бельтюков. Ранее он возглавлял прокуратуру города Кирова.

Бельтюкову 44 года. В органах прокуратуры работает около 20 лет. С 2011 по 2019 год занимал должность прокурора Яранского района Кировской области, а с 2019 года – кировского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. В ноябре 2022 года стал прокурором города Кирова.

Назначение зампрокурора Омской области для Бельтюкова – повышение. Ранее этот пост занимал Дмитрий Егоров, в начале февраля он переехал в Крым, став заместителем прокурора этой республики.

·Политика

Евгений Бельтюков назначен заместителем прокурора Омской области.

В прокуратуре Омской области произошло крупное назначение. Заместителем главы ведомства стал старший советник юстиции Евгений Бельтюков. Ранее он возглавлял прокуратуру города Кирова.

Бельтюкову 44 года. В органах прокуратуры работает около 20 лет. С 2011 по 2019 год занимал должность прокурора Яранского района Кировской области, а с 2019 года – кировского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. В ноябре 2022 года стал прокурором города Кирова.

Назначение зампрокурора Омской области для Бельтюкова – повышение. Ранее этот пост занимал Дмитрий Егоров, в начале февраля он переехал в Крым, став заместителем прокурора этой республики.