Специалист займет в республике аналогичную должность.

Заместитель прокурора Омской области Дмитрий Егоров с 4 февраля не работает в этой должности. Он займет аналогичный пост в Крыму.

По данным «Коммерческих вестей», 37-летний специалист, которому прочили это место еще в сентябре, улетел из Омска сегодня утром. При этом остается интрига с назначением сотрудника, не исключается, что его могут назначить и первым заместителем прокурора Республики Крым.

Егоров является уроженцем Нижегородской области, до приезда в Омск в марте 2022 года делал карьеру в органах прокуратуры этого региона.