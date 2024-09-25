В ближайшее время Павел Попов и Дмитрий Егоров могут покинуть регион ради повышения.

Прокурор Омска Павел Попов в ближайшее время станет заместителем прокурора Пермского края, а заместитель прокурора Омской области Дмитрий Егоров займет аналогичный пост в прокуратуре Республики Крым, сообщают «Коммерческие вести» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Егоров является уроженцем Нижегородской области, до приезда в Омск в марте 2022 года делал карьеру в органах прокуратуры этого региона. Попов родился и всю жизнь проработал в Омской области, в прокуратуре он служит с 2002 года. До назначения прокурором Омска в январе 2021 года занимал пост прокурора Советского округа.