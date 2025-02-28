Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В городе не учится уже 114 классов.
В Омске снова увеличилась заболеваемость ОРВИ среди детей. По данным департамента образования на 27 февраля, в городе на карантин отправили 95 классов в 35 школах и 82 группы в 55 детских садах.
Как сообщает «Город55» 28 февраля закрыты 114 классов в 34 школах и 77 групп в 52 детских садах.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что общая заболеваемость ОРВИ в Омской области снижается, однако жители региона стали чаще болеть гриппом А.
·Общество

В городе не учится уже 114 классов.
В Омске снова увеличилась заболеваемость ОРВИ среди детей. По данным департамента образования на 27 февраля, в городе на карантин отправили 95 классов в 35 школах и 82 группы в 55 детских садах.
Как сообщает «Город55» 28 февраля закрыты 114 классов в 34 школах и 77 групп в 52 детских садах.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что общая заболеваемость ОРВИ в Омской области снижается, однако жители региона стали чаще болеть гриппом А.