Вуз высоко оценили в рейтингах эффективности вузов и эффективности коммуникаций.

По итогам 2024 года омский аграрный университет попал сразу в два рейтинга. Один из них связан с результатами мониторинга эффективности вузов, а второй – с эффективностью коммуникаций.

Результаты первого рейтинга опубликовало Минобрнауки. На основе этих данных построены рейтинги российских вузов и их филиалы. Оценку получили 1233 российских вуза, из которых 707 – головные и 526 – филиалы.

Вузы распределили по пяти лигам. При составлении рейтинга учитывали образовательную, научно-исследовательскую, международную, финансово-экономическую деятельность, а также зарплату преподавателей.

Омский ГАУ попал в первую лигу. Там же расположился и Тарский филиал университета. Из 48 аграрных вузов филиал занял 5-е место, а университет – 6-е место. Среди 19 вузов Омской области, которые вошли в рейтинг, Тарский филиал получил 2-е место, а университет – 3-е место.

Что касается второго рейтинга, то его опубликовали «Социальный навигатор» медиагруппы «Россия сегодня» и Brand Analytics. Интегральный рейтинг эффективности коммуникаций оценивает, насколько хорошо вуз взаимодействует с абитуриентами, студентами, ведомствами, представителями бизнеса и экономического сообщества, а также СМИ.

При составлении учитывается вовлеченность аудитории на ресурсах вузах, насколько университет представлен в научно-популярных СМИ, а также в СМИ и соцмедиа. Эксперты оценили 614 вузов России.

За год вуз поднялся в рейтинге. Омский ГАУ занял 57-е место (групповое). Также ему досталось 13-е место среди аграрных вузов (из 41) и 5-е место среди омских вузов (из 11). Годом ранее, в 2023 году, вузу досталось 58-е место, 15-е – среди аграрных вузов и 6-е – среди омских.