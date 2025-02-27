Андрей Двойнев работает преподавателем Омского политеха.

Побывавший в зоне проведения специальной военной операции преподаватель Омского государственного технического университета Андрей Двойнев рассказал о возвращении к мирной жизни.

– Я не мог себя заставить надеть костюм, потому что мне это казалось дико странным, что там ребята погибают в окопах, а ты тут наденешь костюм и пойдешь такой весь модненький на работу, – вспоминает омич.

Выйти из подавленного состояния преподаватель смог благодаря общению с другими ветеранами в филиале фонда «Защитники Отечества». На его базе Двойнев создал клуб, задача которого – привлекать преподавателей и студентов к научно-исследовательской деятельности, связанной со СВО.

– Понял, что нужно жизнь как-то все-таки выстраивать дальше, – говорит ветеран. – Нужно помогать другим ребятам. Это для меня один из ориентиров был. Ну, чтобы как-то оправдать свое существование на Земле.

За участие в спецоперации Андрей Двойнев награжден медалью «За отвагу». В ОмГТУ он работает на кафедре «Менеджмент и сервис».