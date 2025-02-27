Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Представлены эскизы будущего объекта. 

Накануне в Омске на заседании Совета по развитию музея-исторического парка «Омская крепость» обсуждалось воссоздание крепостного земляного вала «Пятый полубастион» рядом с Тобольскими воротами. Как ранее сообщалось, проектно-сметную документацию подготовят в текущем году, а строить его начнут в 2026 году.

Кроме того, появились эскизы будущего объекта. В частности, запланировано создание выставочного пространства «История Омской крепости» в здании Цейхгауза. Здесь разместят макеты Первой и Второй Омской крепости, а также площадку для пушек.  

·Культура/Афиша

Представлены эскизы будущего объекта. 

Накануне в Омске на заседании Совета по развитию музея-исторического парка «Омская крепость» обсуждалось воссоздание крепостного земляного вала «Пятый полубастион» рядом с Тобольскими воротами. Как ранее сообщалось, проектно-сметную документацию подготовят в текущем году, а строить его начнут в 2026 году.

Кроме того, появились эскизы будущего объекта. В частности, запланировано создание выставочного пространства «История Омской крепости» в здании Цейхгауза. Здесь разместят макеты Первой и Второй Омской крепости, а также площадку для пушек.  