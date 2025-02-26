Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Культура/Афиша

Полубастион будет сформирован около Тобольских ворот.

Омскую крепость планируется укрепить земляным валом, сообщил мэр города Сергей Шелест. Элемент крепостного земляного вала «Пятый полубастион» будет размещен около Тобольских ворот. В текущем году подготовят проектно-сметную документацию, а 2026-м начнется строительство вала.

– В целом, считаю планы вполне адекватными. Со своей стороны дал поручение финансовому блоку рассмотреть варианты дополнительного выделения средств на их реализацию, – написал мэр в своем телеграм-канале.

Градоначальник также отметил, что в крепости планируется запуск информационного центра и музейного пространства в здании «Цейхгауза артиллерийского».

·Культура/Афиша

Полубастион будет сформирован около Тобольских ворот.

Омскую крепость планируется укрепить земляным валом, сообщил мэр города Сергей Шелест. Элемент крепостного земляного вала «Пятый полубастион» будет размещен около Тобольских ворот. В текущем году подготовят проектно-сметную документацию, а 2026-м начнется строительство вала.

– В целом, считаю планы вполне адекватными. Со своей стороны дал поручение финансовому блоку рассмотреть варианты дополнительного выделения средств на их реализацию, – написал мэр в своем телеграм-канале.

Градоначальник также отметил, что в крепости планируется запуск информационного центра и музейного пространства в здании «Цейхгауза артиллерийского».