Омск-Информ
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·Общество

Ему заплатят 29,1 млн рублей.
Омские чиновники определили подрядчика, который займется ремонтом 12 остановок общественного транспорта и тротуаров, ведущих к ним. С кем подпишут контракт, пока неизвестно.
Как сообщалось ранее, на работы из бюджета выделили 33 млн рублей. Обновление ждет остановки в Кировском, Центральном, Октябрьском и Советском округах. Работы должны завершиться до конца августа.
По данным портала «Госзакупки», за контракт боролись три организации. Победитель предложил выполнить работу за 29,1 млн рублей.
·Общество

Ему заплатят 29,1 млн рублей.
Омские чиновники определили подрядчика, который займется ремонтом 12 остановок общественного транспорта и тротуаров, ведущих к ним. С кем подпишут контракт, пока неизвестно.
Как сообщалось ранее, на работы из бюджета выделили 33 млн рублей. Обновление ждет остановки в Кировском, Центральном, Октябрьском и Советском округах. Работы должны завершиться до конца августа.
По данным портала «Госзакупки», за контракт боролись три организации. Победитель предложил выполнить работу за 29,1 млн рублей.