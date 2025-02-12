Омск-Информ
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·Общество

Павильоны заменят на дюжине остановочных пунктов по всему городу.

В 2025 году в Омске планируется масштабное обновление павильонов на остановках общественного транспорта. На эти цели из городского бюджета выделено 33,5 млн рублей. Сейчас власти ищут подрядчика.

Павильоны должны быть выполнены из металла, а также каленого стекла с крышей из металлопроката. Исполнитель работ должен будет провести работы по их монтажу в период с 1 мая по 15 августа. Изменения коснутся следующих остановок:

Кировский округ:

  • ООТ «Ул. Звездная» в направлении ул. Лукашевича;
  • ООТ «Студенческая» в направлении ул. Туполева;
  • ООТ «Березовая роща» в обоих направлениях;
  • ООТ «Ул. Перова» в обоих направлениях;
  • ООТ «Школьная» в обоих направлениях.

Октябрьский округ:

  • ООТ «Столовая» в направлении ул. П. Осминина;
  • ООТ «Кинотеатр «Космос» в направлении ул. П. Осминина;

Советский округ:

  • ООТ «Дворец творчества» в обоих направлениях;

Центральный округ:

  • ООТ «Улица Чернышевского» (трамвайная) в обоих направлениях;
  • ООТ «Улица Куйбышева» (трамвайная) в обоих направлениях;
  • ООТ «Школа № 30» (ул. 4-я Челюскинцев) в обоих направлениях;
  • ООТ «Школа № 30» (ул. XXII Партсъезда) в направлении ул. Барнаульской.
·Общество

Павильоны заменят на дюжине остановочных пунктов по всему городу.

В 2025 году в Омске планируется масштабное обновление павильонов на остановках общественного транспорта. На эти цели из городского бюджета выделено 33,5 млн рублей. Сейчас власти ищут подрядчика.

Павильоны должны быть выполнены из металла, а также каленого стекла с крышей из металлопроката. Исполнитель работ должен будет провести работы по их монтажу в период с 1 мая по 15 августа. Изменения коснутся следующих остановок:

Кировский округ:

  • ООТ «Ул. Звездная» в направлении ул. Лукашевича;
  • ООТ «Студенческая» в направлении ул. Туполева;
  • ООТ «Березовая роща» в обоих направлениях;
  • ООТ «Ул. Перова» в обоих направлениях;
  • ООТ «Школьная» в обоих направлениях.

Октябрьский округ:

  • ООТ «Столовая» в направлении ул. П. Осминина;
  • ООТ «Кинотеатр «Космос» в направлении ул. П. Осминина;

Советский округ:

  • ООТ «Дворец творчества» в обоих направлениях;

Центральный округ:

  • ООТ «Улица Чернышевского» (трамвайная) в обоих направлениях;
  • ООТ «Улица Куйбышева» (трамвайная) в обоих направлениях;
  • ООТ «Школа № 30» (ул. 4-я Челюскинцев) в обоих направлениях;
  • ООТ «Школа № 30» (ул. XXII Партсъезда) в направлении ул. Барнаульской.