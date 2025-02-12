Павильоны заменят на дюжине остановочных пунктов по всему городу.
В 2025 году в Омске планируется масштабное обновление павильонов на остановках общественного транспорта. На эти цели из городского бюджета выделено 33,5 млн рублей. Сейчас власти ищут подрядчика.
Павильоны должны быть выполнены из металла, а также каленого стекла с крышей из металлопроката. Исполнитель работ должен будет провести работы по их монтажу в период с 1 мая по 15 августа. Изменения коснутся следующих остановок:
Кировский округ:
- ООТ «Ул. Звездная» в направлении ул. Лукашевича;
- ООТ «Студенческая» в направлении ул. Туполева;
- ООТ «Березовая роща» в обоих направлениях;
- ООТ «Ул. Перова» в обоих направлениях;
- ООТ «Школьная» в обоих направлениях.
Октябрьский округ:
- ООТ «Столовая» в направлении ул. П. Осминина;
- ООТ «Кинотеатр «Космос» в направлении ул. П. Осминина;
Советский округ:
- ООТ «Дворец творчества» в обоих направлениях;
Центральный округ:
- ООТ «Улица Чернышевского» (трамвайная) в обоих направлениях;
- ООТ «Улица Куйбышева» (трамвайная) в обоих направлениях;
- ООТ «Школа № 30» (ул. 4-я Челюскинцев) в обоих направлениях;
- ООТ «Школа № 30» (ул. XXII Партсъезда) в направлении ул. Барнаульской.