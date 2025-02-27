В доме расположена подземная парковка на 227 мест.

Сегодня, 27 февраля, стало известно о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 19-этажного дома на улице Шаронова. Это первый дом из жилого комплекса «Кварталы Драверта» в границах улиц Крупской, Шаронова и бульвара Архитекторов, который возводит уральская компания «Брусника».

Мэр Сергей Шелест пояснил, что в доме располагается подземная парковка на 227 мест. В здании 570 квартир: 79 квартир-студий, 229 однокомнатных квартир, 177 – двухкомнатных и 85 – 3-комнатных. Также в доме имеются встроенные нежилые помещения под 12 коммерческих офисов.

По плану жилой комплекс «Квартал Драверта» предусматривает более 300 тысяч квадратных метров жилья. Объем инвестиций в проект оценивается в 17 млрд рублей. Часть квартир передадут собственность города или области для выполнения социальных программ.

Ранее на Архитектурно-градостроительном градсовете обсуждался парк в «Кварталах Драверта».