Омск-Информ
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·Общество

Однако в спецоперации он участвовал около 4 месяцев.
Сегодня жители Москаленок простятся с погибшим на СВО Сергеем Шпигелем. Военнослужащему было 40 лет.
Как сообщили в администрации Москаленского сельского поселения, мужчина родился в поселке Конезаводском Марьяновского района Омской области. После срочной службы в армии продолжил служить по контракту до 2007 года. В сентябре 2024 года заключил новый контракт для участия в СВО.
Он погиб 28 декабря.
1032
·Общество

Однако в спецоперации он участвовал около 4 месяцев.
Сегодня жители Москаленок простятся с погибшим на СВО Сергеем Шпигелем. Военнослужащему было 40 лет.
Как сообщили в администрации Москаленского сельского поселения, мужчина родился в поселке Конезаводском Марьяновского района Омской области. После срочной службы в армии продолжил служить по контракту до 2007 года. В сентябре 2024 года заключил новый контракт для участия в СВО.
Он погиб 28 декабря.
1032