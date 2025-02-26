С 1 марта вступает в силу закон, который позволяет устанавливать так называемый самозапрет на кредиты и займы.

С 1 марта 2025 года на «Госуслугах» появится сервис, с помощью которого омичи смогут запретить банкам выдавать кредиты на свое имя. Самозапрет распространяется на кредиты и займы в банках и микрофинансовых организациях, в том числе дистанционные.

Мошенничества, к сожалению, стали явлением повседневным и повсеместным. За 2024 год в Омской области было совершено порядка 5000 киберпреступлений. Ущерб от действий мошенников составил 1 млрд 750 млн рублей, в общероссийской статистике – 27 млрд рублей. Причем это сумма, которую передали мошенникам, сумма, которая заблокирована при попытках перевода, составляет более 13,5 трлн рублей.

Большая часть перевода денег на чужие счета остановлена благодаря системе Антифрод – комплексной системе для обнаружения и предотвращения мошенничества.

– Однакомошенники очень хорошо адаптируются, применяют средства социальной инженерии, введение человека в определенное состояние, получение информации через это состояние и, соответственно, побуждение к определенным действиям. В данном случае их интересует основное действие – это передача либо учетных данных, кодов, либо передача денежных средств, – рассказал старший оперуполномоченный отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Омской области Анатолий Гиль. – Хотелось бы сразу отметить, что необходимо применять основной принцип, который поможет не стать жертвой мошенника, – это принцип нулевого доверия, то есть не верить никому и ни единому слову.

Топ самых популярных мошенничеств, как отметил Анатолий Гиль, возглавляет перевод на безопасный счет.

– Говорят вплоть до того, что вы финансируете террористический режим, еще – на вас пытаются взять кредит, необходимо исчерпать кредитный лимит, хотя даже такого понятия в принципе не существует, как исчерпать кредитный лимит, – перечисляет оперуполномоченный. – Все деньги следует перевести на безопасный счет – это счет мошенников. На втором месте по мошенническим схемам стоит инвестиционный проект, когда человеку предлагают вложиться куда-то и при этом предлагают от 50 до 250 % прибыли. Третий популярный способ – это так называемый взлом госуслуг, порталов.

Чтобы обезопасить россиян от действий злоумышленников, с 1 марта вступают в силу поправки в законодательство о потребительских кредитах. Можно установить так называемый самозапрет на действия.

– Услуга будет бесплатной и неограниченной по количеству обращений, – рассказала заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Наталья Стрельникова. – Самозапрет любой человек сможет и отменить, оформив соответствующее заявление на «Госуслугах» или в МФЦ, но запрет снимут не сразу, а через день. Как правило, этих суток хватает для того, чтобы человек принял взвешенное решение. Самозапрет можно выбрать по способу оформления кредита, например, вы запрещаете себе, когда вы лично приходите в банк брать кредит или дистанционно. Или, например, оба эти способа запретить себе.

Самозапрет не распространяется на ипотеку, автокредит и образовательный кредит с господдержкой.

С 1 сентября 2025 года вводится еще одно новшество в сфере взаимоотношений банка и человека. Кредитные организации должны будут ждать от 4 до 48 часов в зависимости от суммы займа перед тем, как выдать его клиенту.