Омск-Информ
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·Общество

Завтра омичи простятся с земляком.
На СВО погиб житель Знаменского района Омской области Алексей Вархотов. Прощание с ним состоится завтра, 26 февраля, у памятника воинам-землякам.
– Алексей Владимирович навсегда останется в памяти земляков как человек долга, истинный патриот нашей Родины. Пусть добрая, светлая память о нем сохранится на долгие годы, – отметили в администрации района.
Сколько лет было мужчине, не сообщается.
1825
·Общество

Завтра омичи простятся с земляком.
На СВО погиб житель Знаменского района Омской области Алексей Вархотов. Прощание с ним состоится завтра, 26 февраля, у памятника воинам-землякам.
– Алексей Владимирович навсегда останется в памяти земляков как человек долга, истинный патриот нашей Родины. Пусть добрая, светлая память о нем сохранится на долгие годы, – отметили в администрации района.
Сколько лет было мужчине, не сообщается.
1825