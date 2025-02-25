Россельхознадзор выясняет, почему в Тарском районе заросли участки сельхозназначения.
В Черняевском сельском поселении Тарского района Омской области обнаружены заброшенные14 гектаров земли сельхозназначения. Инспекторы Россельхознадзора установили, что территория заросла сорными растениями, деревьями и кустарниками.
Выяснили это специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области в ходе выездного обследования без взаимодействия с владельцами участков. Сообщается, что такая ситуация противоречит требованиям земельного законодательства и создает риски для сельскохозяйственного производства региона.
– Зарастание земель сельхозназначения – серьезная проблема, которая приводит к снижению плодородия почвы и создает угрозу распространения пожаров и вредных организмов на соседние участки, – отметили в Россельхознадзоре.
Сейчас у владельца земли начата проверка документации, ему грозят штрафы. А также предписания об устранении нарушения ст. 42 Земельного кодекса РФ, согласно которой собственники обязаны использовать земельные участки по целевому назначению и способами, не наносящими вред окружающей среде.