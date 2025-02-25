Водохранилища на реках Иртыш и Ишим на территории Северного Казахстана заполнены больше, чем в 2024-м, а почва по берегам рек сильно промерзла.

Нынешней весной Омскую область ожидает более серьезный паводок, чем в прошлом году. Как сообщили в Гидрометцентре России, водохранилища на реках Иртыш и Ишим, расположенные на территории Северного Казахстана, заполнены на величину, превышающую прошлогоднее значение. Сергеевское водохранилище на Ишиме заполнено уже на 101 %.

– По состоянию на конец января с начала зимы по данным РГП «Казгидромет» в бассейнах рек Северо-Казахстанской области выпало на 15–41 % осадков больше нормы. Почва повсеместно хорошо промерзла, что будет способствовать малым потерям воды на впитывание в почву в период прохождения половодья. Данные обстоятельства могут способствовать осложнению гидрологической обстановки в период развития и прохождения весеннего половодья в конце марта – апреле 2025 года в бассейнах Ишима и Иртыша (Тюменская и Омская области), – говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Год назад затопленными оказались несколько северных районов Омской области. Наиболее серьезно пострадал Усть-Ишимский район. Последствия прошлогоднего паводка до сих пор устраняются.