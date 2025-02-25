Активнее всего омичи интересуются бизнес-планами, связанными с животноводством.

Россельхозбанк определил наиболее популярные направления агробизнеса среди начинающих фермеров, в том числе ведущих деятельность на территории Омской области. В число востребованных сегментов вошло животноводство и растениеводство, а также сити-фермерство. Исследование трендов аграрного бизнеса прошло на базе комплексного ресурса для начинающих фермеров «Бизнес с нуля» на платформе «Своё Фермерство» от Россельхозбанка.

– Мы видим большие перспективы развития сельского хозяйства в нашей стране и стремимся оказать всестороннюю поддержку желающим войти в эту сферу предпринимателям, – сказал руководитель проекта Экосистема «Своё» от Россельхозбанка Денис Середенко. – Сервис «Бизнес с нуля» дает возможность начинающим аграриям избежать типичных ошибок и минимизировать риски на старте. Готовые бизнес-планы помогают подойти к бизнесу рационально, оценить объем вложений и потенциальной выручки, а интеграция с маркетплейсом сельскохозяйственных товаров минимизирует трудозатраты фермера на поиск необходимых для старта товаров и оборудования. Сервис продолжает свое развитие и регулярно пополняется новыми бизнес-планами и информационными разделами для фермеров.

Специалисты РСХБ проанализировали данные по пользовательской активности и скачиванию бизнес-планов на ресурсе «Бизнес с нуля» за прошедший год, чтобы определить, какие бизнес-направления вызывают наибольший интерес у начинающих аграриев, и выделить наиболее перспективные из них.

Более 50 % скачиваний бизнес-планов пришлось на отрасль животноводства. Это традиционное направление агробизнеса является одним из самых сложных и требует глубокого погружения в детали. Изучение профильной информации и готовых бизнес-планов помогает начинающим аграриям минимизировать риски на старте.

В отрасли животноводство с существенным отрывом лидирует разведение крупного рогатого скота. Более 30 % начинающих фермеров выбрали данное направление бизнеса с небольшим перевесом в пользу мясного скотоводства.

25 % начинающих аграриев отдали предпочтение птицеводству и около 15 % овцеводству. Совокупно начинающие животноводы скачали бизнес-планы на цифровом ресурсе «Бизнес с нуля» более полутора тысяч раз.

Вторым по популярности направлением стало растениеводство, где особый интерес начинающие аграрии проявили к выращиванию ягодных культур. Более 15 % пользователей раздела «Бизнес с нуля» отдали предпочтение данному направлению ввиду низкого порога входа и легкого старта в бизнесе. В тройку лидеров среди перспективных направлений для растениеводов также вошли: бизнес по выращиванию лекарственных растений с долей 13 % и тепличное хозяйство с долей 11 %.

На третьем месте по популярности у начинающих фермеров находится сити-фермерство. Более 10 % начинающих аграриев на платформе «Своё Фермерство» выбрали данное направление для старта бизнеса. Выращивание микрозелени стало абсолютным лидером категории.

Также потенциальные фермеры активно интересуются переработкой сельскохозяйственной продукции, производством молочных продуктов, мяса, выращиванием овощей и фруктов. Стоит отметить рост интереса к развитию агротуризма. Более 100 начинающих аграриев воспользовались бизнес-планами по данному направлению на цифровом ресурсе «Бизнес с нуля».

– Цифровизация сельского хозяйства в настоящий момент набирает обороты и демонстрирует действительно хорошее развитие, – объяснил заместитель директора КХ «Тритикум», председатель ассоциации «Народный фермер» Омской области Максим Левшунов. – Если говорить о различных «цифровых помощниках» фермера, которые представлены в экосистеме РСХБ, на мой взгляд, они очень разнообразны и полезны. Комплексные знания помогают молодым фермерам в становлении и развитии. Например, для начинающих аграриев актуален вопрос, в каком направлении лучше работать, где можно наиболее эффективно реализовать свои умения. Свежее исследование на платформе «Бизнес с нуля» как раз призвано стать хорошим советчиком в этой ситуации.

Цифровой ресурс для начинающих фермеров «Бизнес с нуля» запустили весной 2023 года. Он помогает начинающим аграриям разобраться в нюансах создания и развития бизнеса в сельском хозяйстве и предоставляет бесплатный доступ к базе полезной информации: бизнес-планам по основным направлениям сельского хозяйства, подборкам релевантных экспертных материалов, цифровым сервисам, а также товарным подборкам для старта агробизнеса.

Реклама. АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015.

ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3