Мужчина поехал домой и два месяца не возвращался на службу.

Омский гарнизонный военный суд отправил в колонию еще одного местного жителя, уклонявшегося от военной службы. За неявку на службу в срок мужчина проведет в колонии 5 лет.

Как сообщает пресс-служба суда, в октябре 2023 года омич уехал из части домой в отпуск и не вернулся. В декабре его нашли и доставили в военную комендатуру.

При вынесении приговора суд учитывал смягчающие обстоятельства, такие как состояние здоровья его и близких. Мужчина совершил преступление впервые, раскаялся. Ранее он также принимал участие в боевых действиях в зоне проведения СВО.

Наказание ему придется отбывать в колонии общего режима.