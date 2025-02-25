Омск-Информ
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·Общество

У него есть медали за воинскую доблесть.
В четверг, 27 февраля, жители Троицкого сельского поселения в Омском районе простятся с односельчанином, который участвовал в СВО. Как сообщает местная администрация, 36-летний Фархат Ахметов погиб 15 февраля. 
Житель региона ушел служить добровольцем. Награжден медалями Министерства обороны РФ за воинскую доблесть и медалью участника специальной военной операции.
1950
·Общество

У него есть медали за воинскую доблесть.
В четверг, 27 февраля, жители Троицкого сельского поселения в Омском районе простятся с односельчанином, который участвовал в СВО. Как сообщает местная администрация, 36-летний Фархат Ахметов погиб 15 февраля. 
Житель региона ушел служить добровольцем. Награжден медалями Министерства обороны РФ за воинскую доблесть и медалью участника специальной военной операции.
1950