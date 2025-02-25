О брони мужчина узнал спустя два года службы.

Участник СВО из Омска подал иск в суд на решение призывной комиссии. Как сообщает пресс-служба Омского гарнизонного военного суда, омич хотел признать решение незаконным и отменить протокол о призыве.

В суде мужчина заявлял, что в октябре 2022 года его мобилизовали, а в октябре 2024 года он узнал, что работодатель внес его в список бронирования, что дает ему право на отсрочку от призыва.

Однако представитель призывной комиссии отметила, что омич сам обратился в военный комиссариат и написал заявление о добровольном призыве на военную службу в рамках частичной мобилизации. В итоге решение призывной комиссии признали законным.