Омск-Информ
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·Происшествия

Из окна на улицу валил черный дым, и виднелись языки пламени.
Омичи опубликовали в соцсетях видео с пожара в Октябрьском округе. Напомним, пламя вспыхнуло сегодня утром на первом этаже в доме № 40 на улице 2-й Молодежной.
На место происшествия выезжали 18 сотрудников МЧС. Они спасли 9 жильцов.
Причину пожара выясняют специалисты.
·Происшествия

Из окна на улицу валил черный дым, и виднелись языки пламени.
Омичи опубликовали в соцсетях видео с пожара в Октябрьском округе. Напомним, пламя вспыхнуло сегодня утром на первом этаже в доме № 40 на улице 2-й Молодежной.
На место происшествия выезжали 18 сотрудников МЧС. Они спасли 9 жильцов.
Причину пожара выясняют специалисты.