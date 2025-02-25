Выбираться из здания жильцам помогали спасатели.

Сегодня в утром в кирпичной пятиэтажке в Октябрьском округе Омска произошел пожар. Около 08:44 пламя вспыхнуло в квартире на первом этаже в доме № 40 на улице 2-й Молодежной.

На место происшествия выезжали 18 сотрудников МЧС на 5 пожарных машинах. Они спасли 9 жильцов и ликвидировали открытое горение в 09:08.

Площадь пожара составила 15 кв. м. Причина возгорания пока неизвестна.

Отметим, что дом построили в 1999 году.