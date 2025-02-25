Омск-Информ
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·Общество

До службы он работал вахтовиком.
Вчера жители Москаленского района Омской области простились с погибшим в СВО односельчанином Сергеем Титовым. Мужчина служил наводчиком и погиб 11 октября.
Как сообщает москаленское отделение партии «Единая Россия», Сергей окончил 9 классов в Алексеевской школе. После работал вахтовиком на севере страны.
У Сергея Титова остались жена и дочь.
·Общество

До службы он работал вахтовиком.
Вчера жители Москаленского района Омской области простились с погибшим в СВО односельчанином Сергеем Титовым. Мужчина служил наводчиком и погиб 11 октября.
Как сообщает москаленское отделение партии «Единая Россия», Сергей окончил 9 классов в Алексеевской школе. После работал вахтовиком на севере страны.
У Сергея Титова остались жена и дочь.