Предприятие Сафарянов бралось за крупные проекты и не доводило их до ума должным образом.
Вчера, 24 февраля, проектный институт «Горпроект» подал иск о банкротстве компании «Сибцентрстрой» известной строительной династии Сафарянов. Учредителями предприятия являются Тигран и Артур Сафаряны, сыновья основателя бизнеса Рафика Сафаряна. Всех заинтересованных лиц просят присоединиться к иску проектного института.
При этом компания продолжает работать по госконтрактам. Организация печально знаменита своими нереализованными проектами. Так, в 2023 году «Сибцентрстрой» сорвал сроки строительства школы в райцентре Горьковское. В итоге учреждение построили, но до введения в эксплуатацию в здании обрушился подвесной потолок. Кроме того, организация на год позже сдала детсад в Больших Полях. А вот Никольский Казачий собор и здание «Саламандры» компании Сафарянов не дали, хотя она активно заявлялась.