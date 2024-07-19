Он не сможет руководить организацией в течение шести месяцев.

Прокуратура дисквалифицировала на полгода генерального директора ООО «СПК «Сибцентрострой» за бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Причиной стал срыв сроков строительства школы в Омской области.

Как сообщили в ведомстве, в декабре 2020 года «Омскоблстройзаказчик» заключил контракт с СПК «Сибцентрострой» на строительство школы в поселке Горьковское. Подрядчику заплатили более 703 млн рублей. За эти деньги он должен был завершить работы до 31 июля 2023 года, но несколько раз переносил сроки. В итоге школа была готова только к концу декабря 2023 года.

Ранее прокуратура вносила представления гендиректору СПК «Сибцентрострой», которым, по данным ЕГРЮЛ, с 2006 года является Рафик Сафарян. Однако это не помогло.