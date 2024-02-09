Оказалось, что новую школу в райцентре Горьковском открыли еще неделю назад. Ей присвоили имя многолетнего председателя Заксобрания.

Оказалось, что новую школу в райцентре Горьковском открыли еще неделю назад. Ей присвоили имя многолетнего председателя Заксобрания.

В райцентре Горьковском открыли новую школу, которой присвоили имя многолетнего председателя Законодательного собрания Омской области Владимира Варнавского. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко.

– В долгожданной Горьковской школе уже проходят занятия. Пообщался с ребятами, им новая школа нравится, и это самое главное. Просторные кабинеты, современные спортивные залы, столовая, библиотека с читальным залом. Присвоили новой школе имя легендарного омича Владимира Алексеевича Варнавского, который всю жизнь посвятил развитию региона, – сообщил Хоценко.

Отметим, что школу ввели в эксплуатацию в конце декабря прошлого года, а уже 11 января дети должны были пойти на занятия. Но за два дня до этого в образовательном учреждении обрушился подвесной потолок. С тех пор об открытии школы ничего не было известно. Сегодня, 9 февраля, РИА «Омск-Информу» стало известно, что уроки в школе стартовали 1 февраля. Об этом сообщили в министерстве образования.