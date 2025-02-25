Лидер омского «Авангарда» тренируется пять дней в неделю.

Нападающий омского «Авангарда» Владимир Ткачев присоединился к тренировкам вместе с командой. Пока он играет в желтой майке в группе травмированных, однако готовится вернуться на лед в качестве полноценного игрока на матчах. Форвард подробно раскрыл свой процесс восстановления после травмы ахиллова сухожилия. Он тренируется пять дней в неделю.

– У меня обязательный план подготовки – пять дней работы, а потом два дня выходных, чтобы ахилл отдохнул от этой нагрузки. Образно говоря, я проходил сейчас предсезонку месяц-полтора, как обычно происходит летом. Поэтому два дня обязательно мне надо было на восстановление. Что касается боли, это больше как натяжение. Боли такой я не ощущаю, – цитирует Ткачева allhockey.ru

Нападающий уже втянулся в тренировочный процесс.

– Выхожу, разминаюсь – и на лед, и дальше он уже дает тебе свободу, и ты спокойно катаешься, делаешь то, что хочешь, – отметил Ткачев. – Первую недельку тяжеловато было, потом организм втянулся. Меня здесь хорошо нагрузили, дали базу. Я с 8-9 утра до 3 часов дня был на арене, плюс реабилитация. Что сделаешь, надо вернуть свои былые кондиции.

Пока Ткачеву можно выполнять не все упражнения. Но в скором времени форвард готов полноценно заниматься. При этом Владимир Ткачев не назвал точных сроков восстановления.

Ранее главный тренер омской команды Ги Буше заявлял, что решение о выходе форварда на лед будут принимать врачи.