Мужчина успел обмануть в общей сложности 18 человек.

В Омске будут судить 35-летнего ювелира, который обманом похищал украшения своих клиентов, а потом сдавал их в ломбард. На этой схеме мужчина заработал более 1,1 млн рублей, его жертвами стали 18 человек.

– Данный предприниматель в период с 28 ноября 2021 года по 14 мая 2023-го под предлогом оказания услуг по ремонту ювелирных изделий в киоске, расположенном в одном из торговых центров, принимал от граждан золотые украшения, а также предоплату. Однако свои обязательства он не исполнял, а ювелирные изделия закладывал в ломбард, – сообщили в областной прокуратуре. – Полученными денежными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению, причинив 18 потерпевшим ущерб на общую сумму более 1,1 млн рублей.

Ювелиру вменяют совершение преступления по ч. 2 ст. 160 УК РФ («Хищение чужого имущества, вверенного виновному»). Свою вину он полностью признал и возместил клиентам значительную часть ущерба – около 840 тыс. рублей. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд Омска.