В ОмГУ имени Достоевского есть сразу две специальности, связанные с режиссурой.

Факультет культуры и искусств ОмГУ им. Ф. М. Достоевского ежегодно выпускает кадры для творческих специальностей. Все они владеют спектром современных режиссерских, операторских и звукорежиссерских методик, которые нужны в кино и на телевидении. Также выпускники умеют работать с новыми аудиовизуальными цифровыми технологиями.

В вузе есть два направления образования, связанные с режиссурой:

«Режиссер мультимедиа» (7 бюджетных мест, срок обучения – 5 лет),

«Руководство студией кино-, фото-, видеотворчества» (10 бюджетных мест, срок обучения – 4 года).

Остановимся на направлениях более подробно. Режиссер – творческая профессия, которая востребована в самых разных сферах: от театра, кино и телевидения до эстрады, рекламы и видеоблогов.

Сфера режиссуры очень широка. Но именно этот специалист отвечает за конечный результат, несмотря на то что это всегда командная работа. Он «видит» будущий продукт и полностью руководит процессом.

А направление «Руководство студией кино-, фото-, видеотворчества» подойдет для тех, кто хочет познавать мир через объектив камеры, а также овладеть основами теории и практики управления, продюсирования и проектного медиаменеджмента.

Практическое обучение режиссеров и руководителей студий проходит в студенческой научно-творческой кино-, фотомастерской. Творческим результатом работы становится участие студентов во всевозможных кинофорумах и кинофестивалях – международных, всероссийских и областных.

Партнерами кафедры режиссуры и хореографии являются «Дом кино», «Киновидеоцентр», ГТРК «Иртыш» и другие учреждения, занимающиеся созданием мультимедиа контента в регионе.

– Эти образовательные программы ориентированы на талантливых и креативных выпускников школ и учреждений среднего профессионального образования, причем не только из Омска, но и других регионов страны, – отметила декан факультета культуры и искусств Татьяна Чупахина. – Учебный план профилей составлен с учетом современных требований к кинопроизводству и включает такие дисциплины, как режиссура мультимедиа, основы кинематографического мастерства, история отечественного и зарубежного кино, кино- видеомонтаж, компьютерная графика и анимация и другие.

Для поступления нужно пройти следующие испытания:

сдать русский язык и литературу,

пройти творческое испытание (основы кино-, фото-, видеотворчества).

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ФГАОУ ВО «ОмГУ им. Ф. М. Достоевского», ИНН 5501003925. Реклама