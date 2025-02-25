Александр Васильев служил в парашютно-десантной роте и отличался стойкостью духа.

В понедельник, 24 февраля, в селе Маяк Оконешниковского района прошла церемония прощания с местным жителем Александром Васильевым, погибшем в ходе специальной военной операции. Проводить его пришло все село, сообщает администрация Оконешниковского района.

Васильев, избиравшийся депутатом Андреевского сельского поселения (село Маяк входит в его состав), был мобилизован 26 сентября 2022 года. Он служил гранатометчиком в парашютно-десантной роте парашютно-десантного батальона 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (войсковая часть 33842, город Тула).

– 26 июня 2023 года младший сержант погиб при попытке прорыва обороны противника в направлении населенного пункта Яковлевка Донецкой Народной Республики. Ему было 26 лет. За проявленные стойкость и отвагу при выполнении боевых задач наш земляк посмертно награжден орденом Мужества, – говорится в сообщении администрации района.

Как отмечают знавшие Александра люди, на него всегда можно было положиться и получить поддержку в трудную минуту. Несмотря на молодой возраст, он отличался силой духа и имел уважение у односельчан, которые избрали его депутатом поселения.