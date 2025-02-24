В российских городах почти нет дешевых квартир.

В России зафиксировали дефицит квартир стоимостью до 3 млн рублей, об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследования федеральной компании «Этажи». Эксперты проанализировали около 100 тыс. объявлений на вторичном рынке и выяснили, где таких квартир меньше всего, а где больше.

Почти нет дешевого жилья в столицах – в Москве (0,1 %) и Санкт-Петербурге (0,1 %). Часто это либо микростудии, либо объекты без статуса жилого помещения 8–12 кв. м.

Далее места распределились следующим образом: Нижний Новгород (2 %), Краснодар (2,5 %) и Казань (3 %), Ростов-на-Дону (3,2 %), Екатеринбург (3,3 %), Новосибирск (4,8 %), Уфа (5,2 %), Омск (7,4 %), Самара (8,5 %), Красноярск (8,9 %), Воронеж (9,1 %), Пермь (10,1 %), Челябинск (10,4 %), Волгоград (11,1 %). В регионах в эту ценовую категорию попадают комнаты в общежитиях, квартиры на окраинах или в аварийных домах, малогабаритные квартиры.

Руководитель аналитического центра федеральной компании «Этажи» Ирина Пашковская предупредила, что именно в этом сегменте больше всего мошеннических схем.

– Дешевые варианты жилья – одни из самых рискованных, и здесь еще более тщательно необходимо проверять сам объект и собственника перед покупкой, – отметила она.

Часто мошенники создают фейковые объявления о продаже именно дешевого жилья.