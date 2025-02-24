На крайний случай можно заказать символы прихода весны даже на сайте бесплатных объявлений. Но почему бы и не заморочиться?

Сегодня, 24 февраля, началась в России Масленая неделя, которая завершится большим праздником. По традиции каждый день хозяйки пекут блины и зовут родных и близких за стол. В какую сумму обойдется такое угощение или каков на сегодняшний день так называемый индекс блина, узнала корреспондент «Омск-информа».

Для сравнения взяли три самых популярных супермаркета Омска:«Низкоцен», «Пятерочку» и «Магнит». Из ингредиентов рассматривали только молоко (1 литр), муку (1 кг высшего сорта), яйца (десяток) и растительное масло (1 литр).

Самый важный продукт для блинов – мука, самая подходящая – пшеничная белая высшего сорта. В омских супермаркетах килограмм муки стоит сейчас от 49 рублей за кг. Для любителей экзотического вкуса на полках можно найти гречневую, ржаную, овсяную муку, кунжутовую и даже из тыквенных семечек.

Самая низкая цена за 1 кг оказалась в «Пятерочке» – 49,99 руб., на втором месте – в «Низкоцене», 67,99 руб., в «Магните» – 69,99 руб.

Молоко лучше покупать свежее пастеризованное, в магазинах цена за литр варьируется и зависит от производителя и бонусных программ торговой точки. От 48,99 руб. в «Магните», в «Пятерочке» – от 49,99 руб., в «Низкоцене» – 62,99 руб. Для блинов процент жирности этого продукта не имеет значения.

Яиц на полках много, ажиотажного спроса пока не наблюдается. Самое дешевое – в «Пятерочке», 71,99 руб./десяток, в «Магните» – 102 руб./десяток, в «Низкоцене» – 105 руб./десяток.

Хотя блины можно жарить и на сливочном масле, и на сале, привычнее все же использовать растительное. Такое масло не чадит и не горит на сковороде. Стоит от 99,99 руб. в «Магните» и в «Пятерочке», за бутылку в «Низкоцене» просят 145 руб. Самый дорогой набор продуктов получился в «Низкоцене» – 371,97 руб., в «Магните» – 320,97 руб., в «Пятерочке» – 271,96 руб.

В сводной таблице можно ознакомиться с тем, как изменились цены на ингредиенты для символов прихода весны. Как явствует из наблюдений, больше всего подскочили цены на яйца, почти вдвое. Существенно изменилась за три года и стоимость литра молока.

Впрочем, блины можно покупать и в готовом виде, сети, специализирующиеся на полуфабрикатах, предлагают этот продукт и с начинкой, и без. Цена варьируется от 25 рублей за штуку. Кстати, на «Авито» принимают заказы на домашние блины. Классические стоят 15 руб./шт. Фаршированные – 60 руб./шт. Предлагают с творогом, повидлом, с мясом курицы или свининой, с ветчиной и сыром, но заказ должен быть от 10 штук. Получается, что отпраздновать Масленицу в Омске с ее непременными атрибутами можно по-разному: это дело вкуса, времени и кошелька.