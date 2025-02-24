Омск-Информ
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·Общество

Посмотреть на подбитую натовскую технику и новейшее вооружение ВС РФ омичи приходили семьями.

Выставку военной техники «Омск – Донбасс. На страже Отечества», которая проходила в Омске с 21 по 23 февраля, посетили более 21 тыс. жителей города. На выставке перед историческим парком «Россия – моя история» демонстрировалось новейшее российское вооружение и трофеи, привезенные из зоны проведения СВО.

Омичи приходили посмотреть на танки и боевые машины семьями. Военные разрешали детям залезать на образцы вооружения и даже катали их на некоторых машинах. Выставка получила хорошие отзывы у горожан.

·Общество

Посмотреть на подбитую натовскую технику и новейшее вооружение ВС РФ омичи приходили семьями.

Выставку военной техники «Омск – Донбасс. На страже Отечества», которая проходила в Омске с 21 по 23 февраля, посетили более 21 тыс. жителей города. На выставке перед историческим парком «Россия – моя история» демонстрировалось новейшее российское вооружение и трофеи, привезенные из зоны проведения СВО.

Омичи приходили посмотреть на танки и боевые машины семьями. Военные разрешали детям залезать на образцы вооружения и даже катали их на некоторых машинах. Выставка получила хорошие отзывы у горожан.