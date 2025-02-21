В экспозиции представлены не только танки и машины, но и современные беспилотники.

Сегодня, 21 февраля, накануне праздника, Дня защитника Отечества, на площадке перед историческим парком «Россия – моя история» возле ТРЦ «Континент» открылась выставка современной боевой техники российских и зарубежных войск. Среди экспонатов присутствуют трофеи, привезенные из зоны проведения специальной военной операции. Предполагается, что участники СВО поделятся своими историями о том, как и где они захватили западную технику в качестве трофеев, а также расскажут о характеристиках и особенностях российского вооружения.

Корреспондент РИА «Омск-информ» посетил экспозицию и обсудил увиденное с гостями выставки.

Представитель Минобороны РФ рассказал, какие экспонаты можно увидеть на площадке.

– На данной выставке представлены образцы вооружения и военной техники как из нашей, так и из зарубежных стран. Также здесь представлены робототехнические комплексы военного назначения, предназначенные для выполнения специальных задач, такие как огневая поддержка, эвакуация раненых, разминирование, разведка местности и так далее, – рассказал представитель Омского автобронетанкового инженерного института.

В павильоне можно познакомиться с другими образцами техники: от мощных тяжелых танков до небольших роботизированных беспилотников. Эти беспилотники представляют собой базовые радиоуправляемые роботы, которые могут носить на себе все, что угодно, например, оружие, людей и бомбы. Их также используют, чтобы чистить дороги для другой техники.

Уже к обеду первого дня на выставке собралось множество взрослых и детей. Пенсионеры не только знакомились с военными машинами, но и делились своим боевым и армейским опытом.

Одним из таких людей оказался 86-летний танкист Виктор Поляков, который оказался в восторге от экспонатов. Но заявил, что старая техника обладала большей маневренностью и проходимостью, притом что новые танки куда мощнее.

– Видите, у этих танков много и хорошего, и плохого. Последний раз я ездил на Т-55. В 60-м году у нас была совсем другая техника, она была меньше, но обладала большей маневренностью и проходимостью. Новые танки значительно массивнее, и орудия у них мощнее, – отметил танкист.

Он также поделился тем, что еще во времена Великой Отечественной войны тяжелые танки были намного важнее на поле боя.

– В одном из сражений у моей деревни у наших подбили 350 танков Т-34, они легкие. А у немцев, в свою очередь, 40 танков, но мы гордились этим. Потому что мы смогли выбить их тяжелые танки, не потеряв при этом свои схожей модели, – сказал омич.

Посетитель Петр Замятня, в свою очередь, увидел глубокий смысл в этой экспозиции.

– Я считаю, что такие выставки необходимы для того, чтобы люди поняли суть событий, которые происходили и происходят сейчас. А также осознали, с кем имеют дело, когда нападают на страну, – заявил Петр.

Больше всего среди экспонатов ему понравилась линейка зарубежных танков, которых было представлено огромное количество. Например, американские, британские и украинские машины, которые раньше не представлялось возможным увидеть.

Своим мнением также поделился молодой человек по имени Андрей. Его заинтересовало то обстоятельство, что представлено современное вооружение разных стран.

– Мне нравится, что экспонаты участвовали в боевых действиях и сделаны намного лучше. В том плане, что мы идем вслед за новыми технологиями. Например, на некоторых танках уже установлены мангалы против дронов, – рассказал Андрей.

Омич впечатлился и роботами, которые разминируют бомбы, стреляют и увозят раненых.

– Вот это самое, я считаю, нужное для нынешнего времени. Потому что в интернете везде смотришь, и много раненых остаются там. Такая техника, мне кажется, приоритет, чтобы раненые или павшие не оставались на поля боя, – добавил посетитель.

Кроме мужчин на выставке было много женщин, которые привели своих детей, внуков или племянников, чтобы те посмотрели на танки. Некоторые даже смогли залезть внутрь техники.

Одна из посетительниц, Татьяна Лапина, испытала прилив патриотизма.

– Во мне возникли патриотические чувства, горжусь своей страной и уверена в том, что передовая техника защитит, – поделилась Татьяна.

В целом омичи очень позитивно встретили экспозицию и остались довольны. Стоит отметить, что на выходе со стороны ТЦ Festival City развернулась полевая кухня, где можно было отведать еду, приготовленную военными.

Напомним, выставка «XX век», посвященная развитию Российской армии и истории страны прошлого столетия, будет доступна по 23 февраля включительно.