Любителей поездить боком на специальных трассах становится все больше с каждым днем.

В Омской области набирает популярность зимний дрифт. И речь не о нарушителях ПДД, выполняющих опасные маневры на городских дорогах, а о спортсменах, участвующих в турнирах, и простых любителях поездить боком на специальных трассах.

В эту субботу, 1 марта, на озере Куликово в Калачинске состоится дрифт-турнир «Шаг в сену». Участники будут выполнять разгон с прыжком и постановку в сено. Идейный вдохновитель турнира Михаил Романов рассказал о том, как возник турнир и почему все больше водителей участвуют в таких мероприятиях.

– Идея у меня появилась спонтанно, – говорит Михаил. – В Красноярске есть пилот Георгий Чивчян (Гоча), трехкратный победитель чемпионата мира по дрифту. Он выступал в Японии, где была трасса Ebisu и где проводили конфигурацию minami course. Это конфигурация с прыжком вниз под бетонную стену. Гоча отсканировал эту стену и перенес модель к себе на базу «Форвард Авто». Они провели зимние и летние мероприятия под названием «Шаг в стену». У нас нет бетонной стены, зато есть сено и озеро. И есть люди, которые заинтересованы в этом. Для них я и придумал это мероприятие.

Омские самородки

Есть дрифт профессиональный, а есть любительский. Профессиональный – летний. Он требует больших финансовых вложений от спортсмена и подходящих площадок, которых в Омской области сейчас нет. Любительский – зимний. Он более доступный. Для входа в этот спорт достаточно вазовской «классики» с небольшими доработками, а трассу можно залить, например, на озере.

– Если бы вы спросили о популярности дрифта в Омске два года назад, то я бы сказал, что это был пик и больше уже невозможно. Но потом у нас появилось новое поколение дрифтеров. Секрет популярности дрифта в Омске кроется именно в наших самородках, – отмечает Романов.

В минувшее воскресенье, 23 февраля, в Челябинске завершился чемпионат УрФО по дрифту, в котором принимали участие омичи. Никита Карпов стал вторым по итогам всех четырех этапов, а Денис Глотов участвовал только в последнем этапе, в котором набрал больше всех очков.

– Они стали авторитетами для омских ребят. Ребята тянутся, им это интересно. Все понимают, что если могут конкурировать с пилотами такого уровня, то становятся конкурентоспособными на любых соревнованиях, – отмечает Романов. Оба омских пилота управляют автомобилями «ВАЗ-2104». Российские дрифтеры часто выбирают «Жигули», потому что это дешевая и легкая машина.

Грядущий турнир «Шаг в сену» в Омской области не единственный. В регионе проводятся и другие соревнования по дрифту, например Mega Drift Challenge. Первый турнир сразу собрал около 50 человек, но каждый следующий бил этот рекорд. В последний раз пилотов было 56.

– Сейчас я уверен, что это тоже не пик. Мы можем собрать еще больше, – считает Романов.

Популярность дрифта привела к образованию целого ряда команд: Project Dendro, SunRise DRiFT, SMOG, «Дрифтконтора», formula drift Omsk. Они не только участвуют в соревнованиях, но и занимаются их организацией.

Развлечение для «киберспортсменов» и женщин за 50

Дрифт привлекает и омичей, не имеющих собственной заднеприводной машины с увеличенным углом развала и подходящей для управляемого заноса подвеской. Они арендуют автомобили в прокате, чтобы научиться проходить повороты боком под руководством инструктора.

– Большинство из тех, кто приезжает к нам подрифтить, посмотрели видео в интернете и захотели попробовать. В неделю это человек 10–15, – говорит владелец проката PITBIKE в Омске Андрей Ефимовский.

В PITBIK две машины для зимнего дрифта. Это «жигули» – «семерка» и «пятерка». Покататься на них приезжают не только парни, но и девушки и даже люди в возрасте.

– Недавно был мужчина лет шестидесяти. Дети подарили ему сертификат. Он сначала с опаской отнесся, но потом начал гонять. В прошлом году приезжали женщины за 50. Подруги. Одна активная и вторую с собой везде таскает. Они то с парашютом прыгнут, то еще что-то, – рассказывает о клиентах Ефимовский.

В этом году, по его словам, начали приходить так называемые киберспортсмены – омичи, у которых дома есть игровые рули.

– Это раньше рули были примитивные – один оборот вправо, один влево, и все. Сейчас в них даже есть моторчики, они более информативные, ведут себя почти как настоящие. И физика в играх стала более реалистичной. Однако дрифт на компьютере и в реальной жизни все равно отличается. На компьютере в основном получаешь зрительную информацию, а в реальности к картинке добавляются ощущения. Поэтому первое время ребята после игрового руля ждут зрительного сигнала, что начался занос. Позже они начинают телом чувствовать его еще до того, как это станет видно, – отметил Ефимовский.

Приятное с полезным

В основном омичи приезжают подрифтовать по двум причинам: потому что это весело, и потому что управление заносом – полезный навык. Большинство совмещает приятное с полезным.

– В автошколах учат передвигаться из точки А в точку Б. Около 80 % автомобилистов у нас умеют только это, а ездить не умеют, – считает Андрей Ефимовский.

Те, кто не умеет дрифтовать, при случайном заносе обычно резко жмут на педаль тормоза, начинают беспорядочно крутить руль. В лучшем случае водителю удается остановиться, после чего он долго стоит и пытается отдышаться. В худшем случае человек не выруливает и во что-то врезается.

Сам занос на всех машинах одинаковый, но методы управления им или его устранения разные. На переднем приводе надо добавить газу, тогда вырулишь. На заднем надо отпустить газ. На полном, чем он и сложен, в разных ситуациях нужно действовать по-разному.

– Поэтому спортсмены, дрифтеры ли, автокроссмены, выгодно отличаются от гражданских водителей. Когда человек учится управлять заносом, занос становится для него понятным и предсказуемым. Человек перестает бояться заноса и в случае его случайного возникновения не теряется, а может сразу его прекратить. Или не сразу, если захочется, – отмечает Ефимовский.

Киберспортсмены в среднем быстрее осваивают дрифт. Быстро обучаются дрифту и молодые водители. При этом имеет значение вовсе не возраст, а водительский стаж.

– Молодым говоришь газовать, они газуют, говоришь поворачивать, они поворачивают. У водителей с десятками лет стажа есть шоры. Им говоришь газуй, а они этого не делают, – говорит об особенностях обучения дрифту Андрей Ефимовский.

Некоторые омичи приезжают подрифтить по 3-4 раза за сезон, а другие после проката решают построить свою машину. Однако это требует большого количества времени или денег.

– Я человек 10 знаю, кто после проката у нас построил свою машину. Некоторые даже начали в соревнованиях участвовать, – рассказал Ефимовский.

Однако строить свою машину имеет смысл, если выделить на это много времени. Чтобы подрифтить пару раз в месяц, проще прийти в прокат.

Из маргинального увлечения молодежи, которая несколько лет назад любила собираться по ночам на парковках торговых центров, дрифт постепенно стал приобретать цивилизованные формы. Соревнования собирают все больше людей, появляются команды единомышленников, омичи самых разных возрастов увлекаются ездой боком, получая не только адреналин, но и полезные навыки. Темп набран хороший, и не за горами проведение в Омской области крупного турнира по дрифту, который поднимет этот вид спорта на более высокий уровень. А пока едем в Калачинск и смотрим на экстремальные гонки по льду озера. Это будет чистый адреналин!