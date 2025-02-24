Размер выплат достигнет до 200 тыс. рублей по одному рабочему месту.

В отделении Социального фонда России по Омской области рассказали о компенсации расходов работодателям на рабочие места для людей с инвалидностью.

Эти выплаты идут на оснащение рабочих мест для инвалидов первой и второй групп, а также ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности. Сумма выплат составляет до 200 тысяч рублей по одному рабочему месту. При условии его создания с нуля или доработки организация получает поддержку государства в виде возмещения части расходов на соответствующие цели.

Это может быть закупка основного и вспомогательного оборудования, технических приспособлений, рабочей и специальной мебели. Кроме того, компенсируются расходы на монтаж и установку, а также обустройство рабочего места на дому, если такая форма работы закреплена в трудовом договоре. Рабочие места оснащают индивидуально под конкретного человека.

Чтобы получить эти деньги, нужно, чтобы инвалид проработал в организации не меньше 9 месяцев. Это должно быть зафиксировано трудовым договором и действиями компании по закреплению места за работником на указанное время. Заявление о получении субсидии работодатель направляет в службу занятости населения в течение 3 месяцев с даты подписания трудового договора с инвалидом. В случае соблюдения всех условий и требований, закрепленных в правилах предоставления субсидии, центр занятости согласовывает заявление и передает его в Отделение Социального фонда по Омской области. При отсутствии замечаний Отделение фонда включает работодателя в реестр на выделение компенсации и за 10 рабочих дней переводит средства.