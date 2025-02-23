Омск-Информ
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·Общество

До конца года городские власти закупят устройства для 105 единиц транспорта.

Сегодня, 23 февраля, директор департамента транспорта Вадим Кормилец анонсировал появление новых валидаторов. Эти системы появятся до конца года в 100 автобусах и 5 троллейбусах. Все потому, что кондукторы постепенно уходят из профессии. 

– На следующий год как минимум еще 50 автобусов планируем оснастить этой системой. Но хочу отметить, что не это является основной задачей для нас. Нет задачи принудительного вымещения работы кондуктора. Это количество сокращается естественным способом, –  рассказал Кормилец в эфире ГТРК «Иртыш».

На сегодняшний день бескондукторная система действует в 35 трамваях, 15 троллейбусах и 266 из 500 автобусов. Похоже, постепенно устройства вытеснят живых сотрудников. 

·Общество

До конца года городские власти закупят устройства для 105 единиц транспорта.

Сегодня, 23 февраля, директор департамента транспорта Вадим Кормилец анонсировал появление новых валидаторов. Эти системы появятся до конца года в 100 автобусах и 5 троллейбусах. Все потому, что кондукторы постепенно уходят из профессии. 

– На следующий год как минимум еще 50 автобусов планируем оснастить этой системой. Но хочу отметить, что не это является основной задачей для нас. Нет задачи принудительного вымещения работы кондуктора. Это количество сокращается естественным способом, –  рассказал Кормилец в эфире ГТРК «Иртыш».

На сегодняшний день бескондукторная система действует в 35 трамваях, 15 троллейбусах и 266 из 500 автобусов. Похоже, постепенно устройства вытеснят живых сотрудников. 