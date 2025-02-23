Авторы объявления собираются сдать внаем часть помещений исторического здания.

В Омске ищут арендатора цоколя здания сгоревшего ресторана грузинской кухни «Хочу Пури» на Любинском проспекте.

Стоимость сдачи внаем одного квадратного метра исторического дома купчихи Марии Шаниной, построенного на рубеже XIX – начале XX вв., обойдется в 2 тыс. рублей с дополнительной оплатой коммунальных услуг. Однако арендатор может взять и половину здания.

Авторы объявления среди преимуществ указали расположение в историческом центре города и наличие коммуникаций. По замыслу владельцев, арендатор может открыть на пустующих площадях шоурум или заведение общественного питания.

Отметим, что жилой дом купчихи Шаниной в июне прошлого года пострадал от страшного пожара. Источником возгорания послужили жировые отложения в вентиляции ресторана «Хочу Пури». Есть и еще один нюанс – проблемы с коммуникациями. Само заведение активно приводят в порядок для возобновления приема гостей.