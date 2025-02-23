Омск-Информ
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·Спорт

Капитан омского «Авангарда» вспомнил о дорогом подарке родителей.

Капитан омского хоккейного клуба «Авангард» Дамир Шарипзянов назвал сумму, которая позволяет безбедно жить в Омске. Заодно и вспомнил о дорогом подарке родителей.

– Омск подешевле Москвы, поэтому может хватить до 100 тысяч. Сложный вопрос, – цитирует Шарипзянова Legalbet. – Мои родители не так много получали, когда я был маленьким, но у меня было практически все. Они мне купили телефон тогда, стоимостью как их месячная зарплата. Тогда я этого не понимал. Через несколько лет понял, какое большое дело они для меня сделали.

Недавно капитан омской команды признался в покупке сумки за 200 тыс. рублей.

В текущем сезоне КХЛ Шарипзянов в 58 матчах регулярного чемпионата набрал 43 очка, забросив 11 шайб и сделав 32 результативные передачи.

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·Спорт

Капитан омского «Авангарда» вспомнил о дорогом подарке родителей.

Капитан омского хоккейного клуба «Авангард» Дамир Шарипзянов назвал сумму, которая позволяет безбедно жить в Омске. Заодно и вспомнил о дорогом подарке родителей.

– Омск подешевле Москвы, поэтому может хватить до 100 тысяч. Сложный вопрос, – цитирует Шарипзянова Legalbet. – Мои родители не так много получали, когда я был маленьким, но у меня было практически все. Они мне купили телефон тогда, стоимостью как их месячная зарплата. Тогда я этого не понимал. Через несколько лет понял, какое большое дело они для меня сделали.

Недавно капитан омской команды признался в покупке сумки за 200 тыс. рублей.

В текущем сезоне КХЛ Шарипзянов в 58 матчах регулярного чемпионата набрал 43 очка, забросив 11 шайб и сделав 32 результативные передачи.

2449