По словам капитана «Авангарда», это самая необдуманная покупка в его жизни.

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал о самой необдуманной покупке в своей жизни. По словам хоккеиста, ею стала сумка люксового бренда, которая на момент приобретения стоила более 200 тыс. рублей.

– Стараюсь обдумывать все покупки. Было много дорогих. Наверное, самая необдуманная – покупка сумки известного люксового бренда. В последний год в Америке я купил ее перед отъездом. Давно ее хотел. За все это время я ее раз 10 использовал. Не очень комфортной она оказалась. Сейчас просто лежит как сувенир. Продавать или отдавать неохота, пусть будет. На тот момент она стоила больше 200 тысяч рублей, наверное, – сказал Шарипзянов в комментарии порталу Legalbet.

В Америке хоккеист играл с 2013 по 2017 год. Шарипзянов выступал за команды «Оуэн Саунд Аттак», «Онтарио Рейн» и «Манчестер Монархс». В НХЛ он так и не пробился.

Накануне «Авангард» объявил о продлении контракта со своим капитаном на 5 лет.