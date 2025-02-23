Техника для тушения пожара прибыла слишком поздно.

На неделе в поселке Камышловском Любинского района случилась страшная трагедия: в огне погиб шестилетний мальчик. Его 76-летняя бабушка не смогла помочь внуку, как ни пыталась. Сейчас пенсионерка в больнице.

Как рассказали местные жители в соцсетях, причина гибели мальчика до банального проста – пожарная машина ехала слишком долго. Своей техники в поселке нет, поэтому спасателей вызывают из райцентра.

– Если бы в поселке была своя пожарная машина, такой страшной беды можно было избежать. Первую пожарную машину из районного центра ждали больше 40 минут, – уточнили жители. – И это не единственный случай, когда из-за несвоевременно оказанной помощи сгорают дома. Поселок большой. За это кто будет нести ответственность?

Как оказалось, бабушку ребенка тоже винить не стоит – она частично парализована и как могла старалась спасти внука.