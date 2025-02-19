Бабушка, которая чистила снег во дворе, не смогла спасти внука.

Сегодня, 19 февраля, около 15 часов случился пожар в двухквартирном доме в поселке Камышловском Любинского района Омской области. Из-за мощного пламени кровля частично обрушилась. На месте работали 12 сотрудников МЧС и 4 единицы техники.

При тушении обнаружено тело 6-летнего мальчика. Ребенок скончался от острого отравления угарным газом. Дошкольник оказался сиротой: его мама умерла в прошлом году. В этом доме он жил с родственниками, которые в момент происшествия были на работе.

По словам 76-летней бабушки, она чистила двор от снега, когда в окно постучал внук с криком о помощи. К сожалению, она уже не смогла помочь: все было в дыму и охвачено огнем. Сейчас пенсионерка в больнице.

Дом уничтожен огнем, частично обвалилась кровля. Точная причина случившегося будет установлена после проведения пожарно-технической экспертизы. По факту случившегося СУ СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), ход расследования которого прокуратура поставила на контроль.

Причиной пожара могла стать неисправность печного отопления, но более конкретно можно будет высказаться после проведения пожарно-технической экспертизы. Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.