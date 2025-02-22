Накануне лидер «ястребов» провел первую тренировку в составе команды.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал, когда за команду может сыграть ее лидер, нападающий Владимир Ткачев. Накануне он провел первую с момента тяжелой травмы тренировку в составе «ястребов».

Как отметил канадский наставник омичей, сейчас Ткачев находится на первом этапе возвращения в строй.

– Ткачев с каждым днем будет прибавлять, улучшать свою форму и тренироваться с другими игроками. Он будет стараться вернуть чувства времени, сыгранность, игровую форму, – сказал Буше. – Будем рады видеть его в составе, когда он будет готов. Но нужно идти шаг за шагом, сейчас он на первом этапе возвращения в команду.

Сам Ткачев заявил, что в период восстановления после разрыва ахиллова сухожилия ему заложили хорошую функциональную базу.

– Думаю, что я буду уже скоро готов. Сейчас моя главная задача «вкатиться» с ребятами, понять требования главного тренера и подстроиться под эти требования, выходить играть в ту же игру, в которую я играл, – подчеркнул хоккеист.

Сегодня, 22 февраля, «Авангард» играет дома против хабаровского «Амура», а 26-го примет подмосковный «Витязь». По данным инсайдеров, дебют Ткачева может состояться именно в этой игре.