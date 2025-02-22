Омск-Информ
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·Политика

Соответствующий указ президента был подписан накануне.

В пятницу, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов. В обширном списке служителей Фемиды, размещенном на 25 листах, сообщается о назначении пятерых судей в Омской области.

Так, судьей Омского областного суда назначен Владислав Сторожук. Заместителем председателя Октябрьского районного суда Омска стала Светлана Морозова. Пост судьи Кировского районного суда Омска заняла Наталья Жарко, судьей Марьяновского районного суда назначена Олеся Шереметова. Судьей Арбитражного суда Омской области утверждена Ольга Базанова.

·Политика

Соответствующий указ президента был подписан накануне.

В пятницу, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов. В обширном списке служителей Фемиды, размещенном на 25 листах, сообщается о назначении пятерых судей в Омской области.

Так, судьей Омского областного суда назначен Владислав Сторожук. Заместителем председателя Октябрьского районного суда Омска стала Светлана Морозова. Пост судьи Кировского районного суда Омска заняла Наталья Жарко, судьей Марьяновского районного суда назначена Олеся Шереметова. Судьей Арбитражного суда Омской области утверждена Ольга Базанова.